الحب والزواج والإنجاب وأخر لقاء.. مراحل حياة دلال عبد العزيز مع سمير غانم في 20 صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

بعد 100 يوم معاناة مع فيروس كورونا وتبعاته، رحلت اليوم السبت عن عالمنا النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز لتلحق بحبيب عمرها النجم سمير غانم الذي سبقها إلى الدار الأخرة يوم 20 مايو الماضي.

دلال وسمير تعارفا من خلال مسرحية "أهلا يا دكتور" عام 1980، ووفقا للثنائي، فإن الفنانة الشابة آنذاك، أحبت وطاردت الكوميديان طيلة 4 سنوات حتى تزوجا رغم فارق العمر بينهما، بعدما أقنعه الفنان فريد شوقي أثناء عملهما معا في فيلم "يارب ولد" عام 1984.

ووافقت دلال عبد العزيز أن تكون زوجة سمير غانم الثالثة، إذ سبقها زواجه من صومالية، ومصرية كانت صديقة مقربة منه.

سمير غانم ودلال عبد العزيز أنجبا في العام التالي من الزواج مباشرة ابنتهما الكبرى "دنيا" في 1 يناير 1985، وبعد عامين أنجبا الابنة الثانية "إيمي" في 31 مارس 1987.

وفي الألبوم أعلاه، ننشر لكم صورا ترصد مراحل حياة الثنائي، من التعارف، مرورا بالزواج، والإنجاب، والتقدم في العمر، وأخر لقاء تليفزيوني جمعهما في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة.