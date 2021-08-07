"هات العمر من الأول".. كيف حاورت دلال عبدالعزيز سمير غانم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

لطالما كانت دلال عبدالعزيز ضيفة على البرامج الحوارية. تُوجه لها الأسئلة، وترد من واقع فنانة مصرية كبيرة، أسعدت جمهورها بأعمال فنية مميزة على مدار سنوات طويلة. غير أن تلك المرة لم تكن كسابقتها، ليس فقط لاعتلائها موقع المحاورة في برنامج: "مساء الجمال مع ميرفت ودلال"، لكن لأن ضيفها في تلك الحلقة كان زوجها الفنان الراحل سمير غانم.. كان لقاءً بطعم الحب والكوميديا.

كانت دلال بشوشة الوجه، يغلب على أحاديثها الحب والضحكات، كزوجها الراحل تماما، وقد غيّبها الموت صباح اليوم، السبت 7 أغسطس الجاري، عن عمر يناهز 61 عامًا؛ بعد معاناة استمرت لأكثر من 3 أشهر مع مضاعفات إصاباتها بفيروس كورونا، لاحقة بزوجها الفنان الكبير سمير غانم الذي غيبه الموت قبل حوالي شهرين ونصف الشهر.

"سمير.. سمورة.. يا بس بس.. ما تلعبنيش".. هكذا قدمت دلال ضيفها سمير في برنامجها بشكل كوميدي. وقفت أمام باب لـ"الاستوديو" تبحث عنه وتنادي عليه، ليدخل سمير من باب آخر بضحكته المعتادة، ويبدأ حوارَا كوميديا لم يخلُ من مناكفات محببة بين الزوجين.

لم تَعرف دلال بوفاة زوجها سمير، كانت غير واعية بغرفة العناية المركزة، قبل أن تلحقه إلى الموت، متأثرة بمضاعفات الفيروس، كما صرح زوج ابنتها الفنان حسن الرداد، والذي كتب في منشور على فيسبوك: "عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".

كانت العلاقة الزوجية بين دلال وسمير مُرضية لكلاهما. اعتبر سمير أن الزواج مشروع مُقيد للحرية، لكنه كان بطعم الحرية إلى جانب دلال. وجدا في بعضهما ما كانا يبحثان عنه. سمير لا يشغله التفاصيل الصغيرة، ودلال تطلب منه يوميًا ألا ينسى "نور الصالة والتكييف". دلال لا تجيد الطبخ، لكن سمير يجد فيها ربة منزل باقتدار.

حضر الحب والتفاهم دائمًا، كما صرحا في مناسبات مختلفة. لكن لم يغب "الإفيه" أيضًا. عندما سألته دلال: "أمانة يا ليل طول وهات العمر من الأول.. لو ربنا جابلك عمرك من الأول تاني تعيد حياتك زي ما هي ولا تصلح فيها حاجات"؟

رد عليها: "هصلّح بلا شك"، بادرته سريعًا: "إوعى تكون هتصلحني أنا"، فقال: "ده إنتي أجمل حاجة حصلتلي في الحياة"، قبل أن يُنهي حديثه بإفيه معتاد: "فيه غلطة واحدة بس متتعملش غير مرة واحدة بس.. الجواز".

ضحكت دلال، وقالت: "الحلقة دي مكنش مفروض أبقى فيها.. أنا ندمانة إن أنا وافقت نجيبك ضيف".

كانت الحلقة خفيفة على قلب الجمهور، كما كانت أحاديث دلال وزوجها دائمًا، انتهت بطلب دلال من سمير أن يغني للجمهور.

مسك الميكروفون، وعلى طريقته الكوميدية، ردد كلمات أغنية: "أمونة بعتلها جواب"، ومؤلفها السيد قشقوش:

"أمونة بعتلها جواب.. أمونة ولا سألت فيا.. أمونة إيه الأسباب؟.. أمونة ما تردي عليا".

الآن، ربما كُتب لدلال موعد جديد مع سمير ولكن في عالم آخر... بعيدًا بعيدًا عن عالمنا.