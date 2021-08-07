لهذا السبب تغيب يسرا عن جنازة دلال عبدالعزيز غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة يسرا، عن سبب عدم استطاعتها حضور جنازة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي غادرت عالمنا قبل ساعات، ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة عليها غدا الأحد في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم والزوجة والسند لكل اللي حولها الطيبة اللي مفيش زيها.. يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك".

وتابعت "مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت والأم والصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك ويربط على قلب بناتك، فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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