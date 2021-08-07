بيلي إيليش تواصل النجاحات وتتربع على عرش الموسيقى البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل المغنية الأميركية بيلي إيليش تحقيق النجاحات في العالم الموسيقي ليس فقط داخل بلادها ولكن أيضاً استطاعت التربع على عرش الغناء في المملكة المتحدة.

ونشر موقع “ذا انترناشيونال نيوز” أن المغنية الشابة بيلي إيليش البالغة من العمر 19 عاماً احتل ألبومها الجديد Happier Than Ever وهو الثاني الذي تطلقه في المملكة المتحدة المركز الأول على قائمة المخططات الموسيقية البريطانية.

وحقق الألبوم الجديد مبيعات تصل إلى 39 ألف نسخة في الأسبوع الأول وبهذا الإنجاز تصبح بيلي إيليش أول مغنية تصل إلى المركز الأول وتتربع على عرش الموسيقى بالبلاد منذ 7 سنوات بعد تصدر ألبومات المغنية الأميركية لانا ديل ري، 36 عاماً الموسيقية الشهيرة Born To Die الذي أصدرته في عام 2014 وألبوم Ultraviolence في عام 2014 للقوائم الموسيقية.

وعلقت بيلي إيليش على وصولها المركز الأول وتوجهت بالشكر لمعجبيها وأصدقائها قائلة: “شكراً لجمهور المملكة المتحدة، يعني الكثير بالنسبة إلى مدى حبكم وإعجابكم بالألبوم الجديد”.

وأعربت إيليش عن اشتياقها الشديد لأصدقائها وجماهيرها في المملكة المتحدة وهي لا تستطيع الانتظار للعودة مرة أخرى لبريطانيا.

ولدت بيلي إيليش في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وسلكت طريقها في مجال الغناء منذ سن صغيرة وبالرغم من أنها تبلغ من العمر 19 عاماً إلا إنها استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، ففي عام 2020 أصبحت أول مغنية تحصد عدد كبير من جوائز غرامي وحصلت على جائزة أفضل مغنية وأفضل ألبوم موسيقي وأفضل ألبوم موسيقى البوب وجائزة غرامي لأغنية العام وأفضل أغنية مكتوبة.

ومن المعروف أن إيليش مصابة بمرض نارد يُطلق عليه طبياً اسم متلازمة توريت وهي قيام الشخص بردود أفعال غير إرادية وخرجت المغنية الشهيرة وأكدت إصابتها بهذه المتلازمة في عام 2018 بعد ظهورها بالكثير من الحركات في فيديوهاتها الموسيقية.