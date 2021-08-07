شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى وأشرف زكى والجسمى يودعون دلال عبد العزيز: حنية الدنيا وسفيرة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندى، صديقتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض دام لأكثر من 3 أشهر، داعية لها بالرحمة وأن يرزق ابنتيها إيمى ودنيا سمير غانم، الصبر والسوان.

وكتبت نادية، فى تدوينه عبر حسابها على إنستجرام: "ببالغ الحزن والأسى أنعى الفنانة الكبيرة الصديقة العزيزة دلال عبد العزيز، وربنا يصبركم دنيا وإيمى وحسن ورامى، قلبى معاكم وخالص عزائى لهم جميعًا ولكل أفراد أسرتها".



نادية الجندى

كما حرص الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين والمهن التمثيلية، على نعى الفنانة الراحلة، قائلاً عبر إنستجرام: "وداعا يا سفيرة الإنسانية"، كما نعى الفنان الإماراتى، وكتب عبر تويتر: "وداعًا يا حنيّة الدنيا كلها.. لا حول ولا قوة إلا بالله".



أشرف زكى

أما الفنان هانى رمزى، فكتب عبر حسابه على تويتر: "البقاء لله فى وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، الله يرحمها ويعزى بناتها ويصبر قلوبهم وعزائى لكل جمهورها فى مصر والعالم العربى"، فيما كتب محمد رمضان: "الله يرحمها ويغفر لها ويصبر حبايبها.. الفنانة القديرة دلال عبد العزيز".



حسين الجسمى

يأتى هذا بعدما أعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، اليوم السبت، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.



هانى رمزى

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.



محمد رمضان

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".