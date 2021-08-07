شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينعى دلال عبد العزيز: نسألكم الدعاء والفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم تامر حسنى، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التى توفها الله اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض دام لـ100 يوم، لترحل عن عمر يناهز الـ61 عامًا، ونشر "حسنى" عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة للفنانة الراحلة، وعلق عليها: نسالكم الدعاء والفاتحة".

وسبق وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

ولدت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت علي دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.



تامر حسنى

ودخلت للمجال الفني في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل "بنت الأيام"، ثم قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.