شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أقارب دلال عبدالعزيز بالشرقية: "صلة الرحم أهم حاجة عندها ومكنتش بتتأخر عن حد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - "أهم حاجة عندها صلة الرحم ومكنتش بتتأخر عن حد"، هكذا وصف الحاج محمد صلاح عمدة قرية فرغان مركز ديرب نجم بالشرقية ، نجل عمة الفنانة دلال عبد العزيز.
وقال لـ"الخليج 365"، إنهم كانوا علي تواصل دائما وكانت تزور القرية من الحين للآخر وفي المناسبات المختلفة.
وأوضح أن عمته وأسرتها انتقلا للعيش بالزقازيق، ولكن لدراسة الأبناء ودلال، بعدها انتقلت الأسرة للقاهرة بسبب ظروف عمل الفنانه ، لكنهم لم ينقطعوا عن مسقط رأسهم، مضيفا أنه ووفد من الأهالي سيتوجهون للقاهرة للمشاركة في العزاء في الفقيدة.