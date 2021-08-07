شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أقارب دلال عبدالعزيز بالشرقية: "صلة الرحم أهم حاجة عندها ومكنتش بتتأخر عن حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أهم حاجة عندها صلة الرحم ومكنتش بتتأخر عن حد"، هكذا وصف الحاج محمد صلاح عمدة قرية فرغان مركز ديرب نجم بالشرقية ، نجل عمة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال لـ"الخليج 365"، إنهم كانوا علي تواصل دائما وكانت تزور القرية من الحين للآخر وفي المناسبات المختلفة.