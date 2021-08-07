رامي رضوان يكشف عن موعد ومكان جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 02:57 مساءً - كشف الإعلامي ” رامي رضوان ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك عن موعد ومكان جنازة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض .

حيث أعلن رامي رضوان أنه سيتم تشييع جنازة الفنانة الراحلة يوم غد الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة .

فكتب في منشوره قائلا : ” لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبد العزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس ” .

وتابع رامي رضوان : ” والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء ” .