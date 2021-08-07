بالفيديو .. لقطات من تشييع جثمان الفنانة ” انتصار الشراح “

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 02:57 مساءً - شيعت يوم أمس الجنازة جنازة الفنانة الكويتية ” انتصار الشراح ” حيث وارى جثمانها الثرى في مقبرة الصليبخات في الكويت بعد وصولها من العاصمة البريطانية لندن حيث كانت تتلقى العلاج هناك ووافتها المنية عن عمر ناهز 59 عاما .

ونشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من جنازة انتصار الشراح كتبت في تعليقها عليه : ” لحظة توديع جثمان الراحلة الفنانة الغالية انتصار الشراح الله يرحمها ادعولها ” .

وكان قد أعلن ” مازن التميمي ” زوج الفنانة الراحلة في تصريحات صحفية له أن العزاء سيكون مقتصرا في المقبرة بعد الدفن أو عن طريق الهاتف نظراً للظروف الحالية واتباعا للاحترازات الاحترازية اللازمة .

وشارك في حضور الجنازة وزير الإعلام الكويتي ” عبد الرحمن المطيري ” وعدد محدود من الفنانين جاء من بينهم كلا من : داوود حسين ومحمد العجيمي وعبد الرحمن العقل ومبارك السلطان .

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح كانت قد رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي في مستشفى وليستو بلندن بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة أدت إلى سفرها لاستكمال العلاج .

حيث مكثت في العناية المركزة بالمستشفى الأميري لعدة أشهر إثر تعرضها لمضاعفات على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة .. كما اشتكت أخيرا من مشاكل صحية في الكلى .