فجر السعيد تسخر من خلاف عبد المجيد عبد الله ورابح صقر

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 02:57 مساءً - خرجت الإعلامية ” فجر السعيد ” بتغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على الخلاف الذي حدث مؤخرا بين كلا من الفنانين : عبد المجيد عبد الله ورابح صقر .

وذلك بعد أن أعلن الفنان رابح صقر عن قيام الفنان عبد المجيد عبد الله بإلغاء متابعته له .. ووجه رابح سؤالا إلى الجمهور حول قيامه بإلغاء متابعته له هو الآخر أم يستمر في متابعته .

وقالت فجر السعيد في تعليقها على ذلك : ” امم خلصنا من هوشة حمو بيكا وعمر كمال لي الحين نعايل فيهم ونبي يتراضون والا ندش فجأة في هوشة عبد المجيد ورابح صقر ” .

وتابعت : ” بصراحة الشباب ماقصروا كللش .. ماحسينا بغياب المطير والوسمي وصحبتهم الطيبة من المشهد السياسي .. الفنانين قايمين بالواجب وأكثر مسلين الناس ومبعدينهم عن السياسة ” .