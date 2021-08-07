فن ومشاهير

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

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محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي غيبها الموت، السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع مع فيروس .

 

وكتب رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أراكم الله مكروه في عزيز.. صلاة الجنازة غداً بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس".

 

وتابع: "العزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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