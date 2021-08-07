تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي غيبها الموت، السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع مع فيروس كورونا.

