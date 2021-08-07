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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021
كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي غيبها الموت، السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وكتب رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أراكم الله مكروه في عزيز.. صلاة الجنازة غداً بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس".
وتابع: "العزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء".