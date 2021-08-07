بعد 100 يوم فى العناية المركزة.. دلال عبد العزيز ترحل وتلتقى بحبيها سمير غانم

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

رحلت النجمة دلال عبد العزيز، عن عالمنا، منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.



وظلت النجمة الراحلة في العناية المركزة لمدة 100 يوم، وكانت يوميًا تشغل قلوب وعقول محبيها أملاً فى شفائها، وعودتها لابنتيها وحياتها من جديد ولكن القدر كان له حسابات أخرى حيث رحلت عن عالمنا لتلتقى بحبيب قلبها وتوأم روحها النجم الراحل سمير غانم.

وعاشت دلال فترة من أصعب فترات حياتها، لمعاناتها من مضاعفات ما بعد فيروس كورونا، وعانت من نقص في الأكسجين وهو ما أثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية فى الجسم.

وكان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرًا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".