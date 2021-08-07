صور.. نجوم الفن يودعون دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن على وداع الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز التي غيبها الموت ظهر، السبت، بعد صرع مرير مع فيروس كورونا.

وتسابق النجوم للتعبير عن حزنهم الشديد بكلمات مؤثرة، ورسائل إنسانية لابنتيها دينا وإيمي، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.







وكتب الفنان محمد صبحي عبر حسابه على فيسبوك قائلا:" إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى دلال عبدالعزيز.. خالص عزائي لدنيا سمير غانم ورامي رضوان وإيمي وحسن الرداد والوسط الفني كله وكل جمهورها الحبيب.. وداعاً يا دلال.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبيك الصبر والسلوان".

وكتب الفنان المصري عمرودياب عبر حسابه على تويتر: "خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".

فيما عبر النجم محمد إمام عن حزنه عبر أنستقرام قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. البقاء لله دلال عبدالعزيز.. إخواتي دنيا وإيمي قلبي معاكم وربنا يصبركم".





كما علق النجم المصري محمد هنيدي على خبر الوفاة، قائلا: "البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمك ويصبر الأسرة يارب".

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلة: "هتفضلي في قلوبنا وذاكرتنا نوارة وحبيبة وطيبة.. ربنا يرحمك ويراضيكي، في الجنة حبيبتي إن شاء الله.. بنحبك.. أرجو الدعاء للنجمة الجميلة التي أبهجت لحظاتنا دلال عبدالعزيز ".

ولدت دلال عبدالعزيز في قرية فرغان، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية شمال مصر، في 17 يناير 1960، واهتمت بالتعليم لإيمانها بأنه شاطئ النجاة للفتاة، لذا حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت على شهادة ليسانس الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

وبالرغم من حصولها على العديد من الشهادات التي تؤهلها للعمل في أهم المؤسسات الحكومية، رفضت الاستسلام لروتين الحكومة، وقررت العمل بالتمثيل، تلك الموهبة التي ظلت كامنة تحت جلدها لسنوات طويلة.





طرقت دلال عبدالعزيز أبواب المسارح والاستديوهات، وابتسم لها الحظ عندما رآها المخرج نور الدمرداش، وأسند لها دورا صغيرا في مسلسل "بنت الأيام" إنتاج 1977.

بعد ذلك توالت أعمال أميرة القلوب في السينما والتليفزيون، واستطاعت أن تقدم أعمالا متنوعة منها الكوميدي والتراجيدي.

ففي السينما قدمت أعمالا مهمة منها "النوم في العسل" أمام عادل إمام، والأرملة العذراء، والانتقام، ولصوص 5 نجوم، وخير وبركة، وصنع في مصر.

كما تألقت على شاشة التلفزيون بعدد كبير من الأعمال الدرامية منها "ألف ليلة وليلة، وفي بيتنا رجل، ولحظات حرجة"، وكان آخر مسلسل لها على شاشة التلفزيون "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وتم عرضه في رمضان الماضي.

وكما نجحت في المجال الفني، نجحت في تكوين بيت وعائلة رائعة، حيث تزوجت من حب عمرها سمير غانم، وأثمر هذا الزواج عن دنيا وإيمي.

وفي 30 أبريل الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء وفي 7 أغسطس 2021 ، فارقت عالمنا، تاركة بصمة إنسانية وفنية خالدة.