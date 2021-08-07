دلال عبدالعزيز.. أميرة القلوب وبطلة اللحظات الحرجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بهدوء، انسحبت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز من مسرح الحياة، مسدلة الستار عن رحلة طويلة من الكفاح والمواقف الإنسانية النبيلة.

عرفت دلال عبدالعزيز بين زملائها في الوسط الفني، بمواقفها الطيبة، ومساندتها الدائمة لكل من حولها في اللحظات الصعبة.



كل هذه السمات جعلت من دلال عبدالعزيز، أميرة للقلوب، لذا ألقى خبر رحيلها، السبت، بظلال حزينة على الوسط الفني في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، لاسيما أن رحيلها كان أشبه بمسرحية مأساوية، حيث أصيبت وزوجها الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا، وشاء القدر أن يرحل قبلها.





ودخلت دلال عبدالعزيز المستشفى أواخر أبريل الماضي، وتدهورت حالتها الصحية، واضطر الأطباء لإخفاء خبر رحيل رفيق عمرها، حرصا على سلامتها، لكن بعد محاولات عديدة لم يهتد طائر الشفاء إلى جسد الفنانة النبيلة ورحلت عن عالمنا، وكأنها تأبى الحياة دون رفيق دربها، وكأنها تريد أن تقول أن الدنيا فقدت سحرها ومعناها برحيل سمير غانم.

ولدت دلال عبدالعزيز في قرية فرغان، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية شمال مصر، في 17 يناير 1960، واهتمت بالتعليم لإيمانها بأنه شاطئ النجاة للفتاة، لذا حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت على شهادة ليسانس الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.





وبالرغم من حصولها على العديد من الشهادات التي تؤهلها للعمل في أهم المؤسسات الحكومية، رفضت الاستسلام لروتين الحكومة، وقررت العمل بالتمثيل، تلك الموهبة التي ظلت كامنة تحت جلدها لسنوات طويلة.

طرقت دلال عبدالعزيز أبواب المسارح والاستديوهات، وابتسم لها الحظ عندما رآها المخرج نور الدمرداش، وأسند لها دورا صغيرا في مسلسل "بنت الأيام" إنتاج 1977.

بعد ذلك توالت أعمال أميرة القلوب في السينما والتليفزيون، واستطاعت أن تقدم أعمالا متنوعة منها الكوميدي والتراجيدي.

ففي السينما قدمت أعمالا مهمة منها "النوم في العسل" أمام عادل إمام، والأرملة العذراء، والانتقام، ولصوص 5 نجوم، وخير وبركة، وصنع في مصر.

كما تألقت على شاشة التلفزيون بعدد كبير من الأعمال الدرامية منها "ألف ليلة وليلة، وفي بيتنا رجل، ولحظات حرجة"، وكان آخر مسلسل لها على شاشة التلفزيون "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وتم عرضه في رمضان الماضي.





وكما نجحت في المجال الفني، نجحت في تكوين بيت وعائلة رائعة، حيث تزوجت من حب عمرها سمير غانم، وأثمر هذا الزواج عن دنيا وإيمي.

وفي 30 أبريل الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء وفي 7 أغسطس 2021 ، فارقت عالمنا، تاركة بصمة إنسانية وفنية خالدة.



