صور نادرة من حياة دلال عبدالعزيز.. زواج وأضواء وأشياء أخرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى رحيل الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بظلال كئيبة وحزينة على الوسط الفني في مصر والعالم العربي.

استطاعت هذه الفنانة الاستثنائية أن تحتل القلوب بأعمالها الفنية الرائعة، ومواقفها الإنسانية التي تكشف عن طيبتها وإحساسها بمن حولها.

وتلقي ”الخليج 365” الضوء على مجموعة من الصور النادرة للفنانة دلال عبدالعزيز، والتي ترصد علاقة حبها وزواجها من الفنان سمير غانم، وتكشف أيضا عن مواقفها الإنسانية النبيلة مع الفنانة نادية لطفي، والفنان جورج سيدهم الذي كانت تحرص على زيارته طوال فترة مرضه والاحتفاء بعيد ميلاده.





ولدت دلال عبدالعزيز في قرية فرغان، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في 17 يناير/ كانون الثاني 1960، واهتمت بالتعليم لإيمانها بـأنه شاطئ النجاة للفتاة، لذا حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت على شهادة ليسانس الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.





وبالرغم من حصولها على العديد من الشهادات التي تؤهلها للعمل في أهم المؤسسات الحكومية، رفضت الاستسلام لروتين الحكومة، وقررت العمل بالتمثيل تلك الموهبة التي ظلت كامنة تحت جلدها لسنوات طويلة.





وطرقت دلال عبدالعزيز أبواب المسارح والاستديوهات، وابتسم لها الحظ عندها رآها المخرج نور الدمرداش، وأسند لها دورا صغيرا في مسلسل"بنت الأيام" إنتاج 1977.





بعد ذلك توالت أعمال دلال عبدالعزيز في السينما والتليفزيون، واستطاعت أن تقدم أعمالا متنوعة منها الكوميدي والتراجيدي، ففى السينما قدمت أعمالا مهمة منها "النوم في العسل" أمام عادل إمام، الأرملة العذراء، الانتقام، لصوص خمس نجوم، خير وبركة، صنع في مصر.





كما تألقت على شاشة التليفزيون بعدد كبير من الأعمال الدرامية منها "ألف ليلة وليلة، في بيتنا رجل، لحظات حرجة"، وكان آخر مسلسل لها على شاشة التليفزيون "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وتم عرضه في رمضان الماضي.





وكما نجحت في المجال الفني، نجحت في تكوين بيت وعائلة رائعة، حيث تزوجت من حب عمرها سمير غانم، وأثمر هذا الزواج عن دنيا وإيمي.

وفي 30 إبريل/ نيسان الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء وفي 7 أغسطس/ آب 2021 فارقت عالمنا، تاركة خلفها ميراثا من الحزن وبصمة إنسانية وفنية خالدة.



