كورونا يهزم الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الإعلامى المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وفاة الفنان المصرية دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 61 عاما.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه على فيسبوك: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".





وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز تتلقى العلاج في المستشفى منذ أواخر أبريل الماضي، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.



وتغيبت دلال عبدالعزيز عن المشاركة في تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم لتواجدها في العناية المركزة واستمرار حالتها الصحية السيئة.

وتوفي الفنان المصري الكبير سمير غانم، مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.