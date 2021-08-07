شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة وفيفى عبده ونبيلة عبيد ينعين دلال عبد العزيز: رحلت صاحبة القلب الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نجوم الفن تقديم كلمات النعى والعزاء فى رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى رحلت اليوم السبت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز 61 عامًا، ومن جهتها، قالت الفنانة شهيرة، فى تدوينة عبر حسابها على "فيس بوك"، "يا فجعة قلبى عليكى يا حبيبتى.. كده يا دلال تعمليها وتمشى.. مش مصدقة والله، كان عندى أمل والله تقومى وتعدى.. استغفر الله العظيم.. بدموع عنيه التى لا تنقطع أنعيكى.. أنعى القلب الطيب.. أنعى الحب فى كل صورة.. أعزى نفسى وأعزى بناتك وكل محبيكى، وأدعو الرحمن أن يتولاكى برضاه وعفوه، وأن يرزقك أجمل ما عنده من النعم".

وأضافت شهيرة، في نعيها، "عزائى لقائك مع حبيب وشريك العمر.. الوداع يا ديدى.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. هذا قضائك يارب وسوف نرضى ولا حول ولا قوه إلا بك يا رحمن.. قلبى يتقطع".

فيما نعت الفنانة فيفي عبده، الفنانة دلال عبد العزيز، بنشر صورة لها، وعلقت عليها عبر إنستجرام، "لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الفنانة دلال عبد العزيز حبيبتي وحبيبة الناس كلها ربنا يرحمها و يجعل مثواها الجنة ويصبر بناتها ويصبرنا يا رب" .

كما نعت الفنانة روجينا، الراحلة دلال عبد العزيز، وقالت: "البقاء لله قدر الله وما شاء فعل.. الفنانة دلال عبد العزيز فى ذمة الله ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناتة ويصبر قلب البنات أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

في حين علقت الفنانة كندة علوش علي خبر الوفاة:"الحمد لله رب العالمين.. لله ما أخذ وله ما أعطى.. وكل شيء عنده بأجل مسمى.. يارب ارحم الغالية دلال عبد العزيز واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب الهم دنيا وإيمي وكل أحبابها الصبر والسلوان ".

وقالت الفنانة وفاء عامر: "دلال عبدالعزيز في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة إن شاء الله مع حبيب عمرها خالص العزاء لدنيا وإيمي ورامي وحسن ربنا".

كما نعت صديقة الفنانة دلال عبد العزيز، نبيلة عبيد الوفاة، وقالت: "كانت تتميز بالبساطة والتلقائية وخفة الدم.. فيها شبه من أي ست مصرية جدعة.. دلال عبد العزيز مقدرتيش تعيشي بعد ما حبيب عمرك سابنا ومشى.. الله يرحمك ويرحمه".

كذلك نعتها الفنانة نهال عنبر، وقالت: "وداعا يا صديقتي وحبيبتي وأجمل إنسانة أنا عرفتها في حياتي طول عمرك صاحبة واجب وتحليل الخير للناس أنا بجد قلبي واجعني عليكي لكن لا اعتراض على حكم الله يا رب يغفرلك ويرحمك ويجعل مرضك في ميزان حسناتك روحتي لحبيبك نرجو الدعاء والفاتحه".

كما نعت الفنانة دينا دلال عبد العزيز، وعلقت: "إنا لله وإنا ‘إليه راجعون.. رحلت عن عالمنا العزيزة دلال عبدالعزيز إلى رحمة الله تعالى اللهم ارحمها واغفرلها واسكنها فسيح جناتك".