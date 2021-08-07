محمد صبحي ينعى دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة: إنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة

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القاهرة - سامية سيد - نعي النجم الكبير محمد صبحي الفنانة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة قائلا، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معني دلال عبدالعزيز.. خالص عزائي لدنيا سمير غانم ورامي رضوان وإيمي وحسن الرداد والوسط الفني كله وكل جمهورها الحبيب.. وداعاً يا دلال.. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".



محمد صبحي ينعي دلال عبد العزيز

ولدت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت علي دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

ودخلت للمجال الفني في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل "بنت الأيام" ، ثم قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (عرفت باسم إيمي) وكلاهما دخلا التمثيل، وهي على صلة قرابة من الممثلة ميساء مغربي. وفي يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا .