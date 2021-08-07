شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب: خالص عزائى لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الهضبة عمرو دياب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية اليوم، السبت، بعد صراع طويل مع المرض، وكتب الهضبة عبر حسابه على تويتر: "خالص عزائى لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".



عمرو دياب

فيما نعى المطرب بهاء سلطان الفنانة الراحلة قائلا، "الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز فى ذمة الله، إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته"، وقال السيناريست عمرو محمود ياسين: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وخالص العزاء للأسرة.. أسالكم الدعاء".



بهاء سلطان

وسبق وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.



عمرو محمود ياسين

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".