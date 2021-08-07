شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وعمرو سعد وماجد المصرى ينعون دلال عبد العزيز: هتفضلى فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي عدد كبير من النجوم الفنانة دلال عبد العزيز، التى توفيت اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض، وكتب الفنان أحمد رزق عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر بناتها وحبايبنا".

كما نعي الفنان محمد عادل إمام الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا وإيمي سمير غانم، زكتب على إنستجرام، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. البقاء لله دلال عبد العزيز.. إخواتي دنيا و إيمي قلبي معاكم و ربنا يصبركم".

كما علق النجم محمد هنيدي علي خبر الوفاة، قائلا، "البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمك ويصبر الأسرة يارب".

في حين علق الفنان ماجد المصري على خبر الوفاة، وقال "رحمة الله عليكي.. ربنا يصبر أولادك وحبايبك .. وفاه الفنانه ( دلال عبد العزيز ).. برجاء الدعاء ".

كما علقت الفنانة لقاء الخميسي علي وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وقالت " هاتفضلي في قلوبنا وذاكرتنا نوارة وحبيبة وطيبة ..ربنا يرحمك ويراضيكي ، في الجنة حبيبتي انشاء الله .بنحبك..ارجو الدعاء للنجمة الجميلة التي ابهجت لحظاتنا الاستاذة دلال عبدالعزيز ".

ونعي ايضا وفاة دلال عبد العزيز الفنان عمرو سعد معلقا " اشكو بثي وحزني الي الله .، لا توجد كلمات تحتوي احساسي بالحزن والصدمة .، اشهد الله انك كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والام الحنونه .، ارجعي الي ربك راضية مرضية ولنا الله والصبر دلال عبدالعزيز في ذمة الله".

وأعلن الإعلامى رامى رضوان، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال رامى عبر فيس بوك: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

تدوينه حسن الرداد

فيما قال الفنان حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز أقولك أنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

تدوينه رامي رضوان