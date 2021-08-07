شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر 61 عامًا.

وقال إيهاب فهمى، عضو مجلس إدارة النقابة، فى تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الإنسانة والفنانة دلال عبد العزيز، وإنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم".





وسبق وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".