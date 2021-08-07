شكرا لقرائتكم خبر عن حافية القدمين.. روبى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بمدينة العلمين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة روبي، حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين، مساء الجمعة، فيما أظهر الجمهور تفاعلا كبيرا مع روبي حتي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وارتدت روبي فستانًا أبيض "ستان" بسيط ظلت تتمايل به علي المسرح وهي ترقص وتغني، ويبدو أن روبي قررت أن تكمل الحفل بشكل مريح فتخلت عن الكعب العالى الذي ظهرت به علي المسرح وأكملت الحفل حافية القدمين.



روبي تغني حافية القدمين في حفل العلمين



روبي حافية القدمين في حفلها بالساحل

وغنت روبي خلال الحفل الذي أضاء سماء العلمين أمس بالألعاب النارية، مجموعة من أشهر أغانيها منها "حتة تانية، وليه بيداري كدا، ويا الرموش، وأمك وأبوك، وقلبي بلاستيك، ومشيت ورا إحساسي"، ونشرت روبي مجموعة من صور الحفل عبر صفحتها على موقع إنستجرام، وكشفت عدد الجمهور الضخم الذي حضر الحفل.

وعلى جانب آخر، شنّ المطرب حلمى عبد الباقى - فى وقت سابق - هجوما على المطربة روبى، حيث نشر فيديو لها من حفل غنائى سابق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق قائلا: "اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم".

وأضاف: "أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان، عاوز أعرف مين اللى اداها كارنيه نقابة، وكمية النشاز اللى والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده". واختتم: "سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي".

يذكر أن روبى عادت إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

وطرحت روبي أغنية "أمك وأبوك"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، والأغنية هى أولى أغاني "الميني ألبوم" الجديد "على سهوة" الذى تطرحه في صيف 2021 ويضم 5 أغاني.