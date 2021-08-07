شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان وحسن الرداد ينعيان دلال عبد العزيز: راحت لحبيبها الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى رامى رضوان، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال رامى عبر فيس بوك: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".



تدوينه حسن الرداد

فيما قال الفنان حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز أقولك أنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".