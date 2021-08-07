شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل سعيد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة روجينا بسالى، إنها بصدد التحضير لفيلم تسجيلى عن الفنان الراحل سعيد صالح من تأليفها وإخراجها كما تشارك فيه ابنته "هبة" بالتحضير لمادة الفيلم بجانب المونتاج، وأكدت روجينا أن العمل فى طور التحضير ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهرين من الآن.

وأضافت روجينا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنها تقوم الآن بتجميع مادة الفيلم بمساعدة "هبة" ابنة الفنان سعيد صالح، واصفة العمل بـ"غير التقليدي" لأنه يناقش زاوية مختلفة من حياة الفنان الراحل خاصة "حرية المسرح" التى نادى بها طيلة حياته، وكانت سببًا فى معاركه"، وشددت: "حياته الخاصة حرية شخصية ولا تدخل ضمن نطاق تقييمنا له ومش هنقرب منها".

وعلقت روجينا: "يتناول العمل الجزء اللى الكل بيتغافل عنه وأعماله من وجهة نظر مغايرة وجديدة ومختلفة حتى عن فيلمى عن الفنانة سناء جميل".

وتابعت: "ضيوف الفيلم هيكونوا شخصيات متنوعة مش بس ناس اشتغل معاه، مش هنقول أسماء دلوقتى تحسبًا لأى ظرف ممكن يحصل لأى ضيف، شددة على أن الفيلم مختلف تماما على مستوى السرد والصورة.

وأكدت المخرجة روجينا بسالى: "فكرة الفيلم فى دماغى من زمان وأنا عمومًا بحب أروح ناحية الشخصيات الثرية وبحب ألعب فى الحتت الفاضية غير المستهلكة واللى ماحدش قرب منها، ويوم قريت بوست لهند ابنته بتتكلم عن مسرحه جت الفكرة تانى وبعت لها قلت لها نعمل فيلم وافقت جدًا وهى عمومًا شخص متعاون، لكن أنا متأكدة إن جزء كبير من موافقتها كان لأنها اطمنت بعد ما شافت فيلم حكاية سناء ولأنها وثقت إن سعيد صالح هيكون فى إيد أمينة".