رامي رضوان يعلن مكان وموعد جنازة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المذيع رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن موعد ومكان جنازة والدة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، صباح اليوم السبت 7 أغسطس، عن عمر يناهز 61 عاما.

وكتب رامي "لا أراكم الله مكروه في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبدالعزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، نسألكم الفاتحة والدعاء".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل أكثر من 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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