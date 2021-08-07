"الجونة السينمائي" ينعى دلال عبدالعزيز: أيقونة السينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى مهرجان الجونة السينمائية، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 7 أغسطس، عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا.

ونشر القائمون على المهرجان صورة الراحلة، معلقًا "ببالغ الحزن ننعى رحيل الفنانة المصرية وأيقونة السينما العربية دلال عبدالعزيز".

‎وتابع " ولدت دلال عام 1961، وظهرت لأول مرة على يد المخرج المصري نور الدمرداش، وقدمت نفسها للجمهور من خلال العمل مع فرقة (ثلاثي أضواء المسرح) في مسرحية (أهلاً يا دكتور). كما شاركت في عدة عروض مسرحية منها "حب في التخشيبة" و "فارس بني خيبان".

‎واختتم البيان "شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، من أحدثهم أرض النفاق وسابع جار. نتقدم بأحر التعازي لأسرتها وأحبائها في هذه الأوقات الصعبة".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل أكثر من 3 شهور تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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