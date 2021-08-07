عمرو دياب ينعى دلال عبد العزيز بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

نعى النجم عمرو دياب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب الهضبة عبر حسابه على تويتر: "خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل أكثر من 3 شهور تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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