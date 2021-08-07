وزيرة الثقافة عن دلال عبدالعزيز: عبرت بصدق عن المرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي غيبها الموت اليوم السبت ٧ أغسطس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما، وقالت إن الراحلة تميزت بأسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية.

وتابعت إيناس في بيان صحفي "كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة في وجدان الجمهور، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته".

يُذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون .

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