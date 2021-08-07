تفاصيل مكالمة عمرو سعد لدلال عبدالعزيز قبل رحيلها بأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان عمرو سعد أنه كان على تواصل دائم مع الفنان حسن الرداد، للاطمئنان على حالة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي كانت تتواجد في أحد المستشفيات للعلاج من تبعات فيروس كورونا.

وأكد "سعد" في لقاء مع برنامج بالعربي، أنها تكلمت معه بصعوبة شديدة للغاية بعدما طلبت من حسن الرداد أن تتحدث معه هاتفيًا، متابعًا "ولما كلمتني كانت بتتكلم بصعوبة جدًا، وكانت بتنهج جامد، لكن على الأقل حسيت إنها ابتدت تتحسن نوعًا ما".

ونفى عمرو سعد أن يكون فريق العمل قد لجأ لتقليص دورها وختمه بوفاتها ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"، مؤكدًا أنها قامت بعمل مشاهدها بالكامل، وكانت تود العودة لمصر بشكل سريع.

وأضاف: "هي كانت عايزة تسافر بسرعة، حتى أنا كنت بهزر معاها، وقلتلها المخرج أحمد خالد موسى هيزودلك 4 مشاهد، لكنها كانت مستعجلة على السفر، وكان واحشها ولادها وأستاذ سمير الله يرحمه".

وكشف أنها كانت مترددة في قبول الدور؛ لأنها كانت تخشى أن تصاب بالكورونا، أو تنقل الفيروس لزوجها خاصة أن ظروفه الصحية وقتها لم تكن جيدة.

وأكد "سعد" أنها لا تعرف بوفاة زوجها الفنان سمير غانم: "هي متعرفش موضوع أستاذ سمير الله يرحمه".

دلال عبدالعزيز التقت بعمرو سعد في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرض في السباق الرمضاني هذا العام، وجسدت دور والدته.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل أكثر من 3 شهور تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.