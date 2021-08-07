أيمن قمر عن دلال عبدالعزيز: "كلمتها من أسبوع عن طريق الرداد ومسلم عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على نعي الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد صراع مع فيروس كورونا وتبعاته.

ونشر قمر صورة الراحلة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقًا "الست دي كانت حبيبتي أوي وكان عندي أمل تقوم بالسلامة، ولسه من أسبوع كنت بكلمها عن طريق حسن الرداد ومسلم عليها.. نقول إيه ماتتعزش على اللي خلقها.. البقاء لله، الفاتحة والدعاء للفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل أكثر من 3 شهور تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.