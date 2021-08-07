هكذا تحدث سمير غانم عن دلال عبدالعزيز: "أسطورة وليست بامرأة سهلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قصة حب كبيرة كانت تجمع الفنان الراحل سمير غانم بالفنانة دلال عبدالعزيز، رغم فارق السن الكبير بينهما، وزاد من قوتها ما مرا به من شائعات، إلى جانب إنجاب ابنتيهما إيمي ودنيا، إلى جانب العشرة والسنوات الطويلة التي جمعتهما على الحلوة والمرة.

قبل وفاة سمير بفترة قصيرة، كان قد حل ضيفًا على برنامج السيرة، الذي تقدمه المذيعة وفاء الكيلاني، وتحدث خلاله عن صفات دلال، قائلًا: "أسطورة ومخ وقوية وليست بامرأة سهلة"، مؤكدًا أنها السر وراء نجاح زيجتهما واستمرارهما معا كل هذه السنوات.

وتابع سمير "دلال أسطورة مكنتش عايز اتجوز، هي سبب نجاح جوازنا، مش سهلة، مخ وست بتعرف تخطط مظبوط، كنا بنعمل فيلم (يا رب ولد) من أجمل الأفلام الكوميدي مع الفنان فريد شوقي، كانت معانا في الفيلم ده، المخرج عمر عبدالعزيز، كان يحب يعمل فيها مقلب اني ماشي مع واحدة مع أننا كنا أصحاب مش متجوزين، كانت هتجنن عايزة تعرف مين، كنت احنا بنمثل دلوقتي، وكان فيه ظروف ساعدت إن الجوازة تتم، وهي إنها وقفت جانبي بعد وفاة اخويا بفظاعة، حسيت ان صعب الاستغناء عنها".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل أكثر من 3 شهور تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابة دلال ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.