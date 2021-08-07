نقابة المهن التمثيلية تنعى دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت منذ قليل، بعد صراع مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عن عمر 61 عامًا.

وكتب الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الإنسانة والفنانة دلال عبد العزيز، وإنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ".

ونعى المذيع رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 7 أغسطس بعد صراع مع المرض.

ونشر رامي صورتين الأولى لدلال والثانية تجمعها بزوجها الفنان الراحل سمير غانم، معلقًا "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة".

واختتم "إنا لله وإنا إليه راجعون"، طالبا من متابعيه قراءة الفاتحة والدعاء لها.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل أكثر من 3 شهور تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة.