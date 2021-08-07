وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بعد صراع مع المرض

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلن الفنان حسن الرداد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب الرداد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة”.

كما نعى الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز على حسابه على موقع “تويتر”.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”.