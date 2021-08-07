حلمى عبد الباقى عن روبى: عاوز أعرف مين اللى إداها كارنيه النقابة

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

شنّ المطرب حلمى عبد الباقى هجوما على المطربة روبى، حيث نشر فيديو لها من حفل غنائى سابق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق قائلا: "اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم".



وأضاف: "أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان، عاوز أعرف مين اللى اداها كارنيه نقابة، وكمية النشاز اللى والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده". واختتم: "سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي".

وطرح مؤخرا الفنان حلمى عبد الباقى أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بعتذر لك" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية التى تنصف المرأة، حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب ويعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له.

وأهدى النجم حلمى عبد الباقى أغنية "بعتذ رلك" إلى "أى شخص مزعل حبيبته" وتقول كلماتها: "بعتذر لك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".

وخضع مؤخرا حلمى عبد الباقى لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بأكثر من لوك، حيث ارتدى ملابس كاجوال.