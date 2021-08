فيلم The Conjuring: The Devil Made Me Do I يتخطى 197 مليون دولار بعد شهرى عرض

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

لايزال الجزء الثالث من فيلم الرعب The Conjuring، الذى طرح تحت اسم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، يحقق إيرادات الجيدة، التى وصلت إلى 197 مليونًا و461 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 4 يونيو الماضى فى دور العرض المختلفة ببعض دول العالم.