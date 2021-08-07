أحدث صور لـ كيانو ريفز من كواليس فيلم John Wick 4

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

يواصل الممثل العالمى كيانو ريفز تصوير دوره بالجزء الرابع من فيلم John Wick، ويتواجد حالياً داخل مدينة برلين مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقرير رصد فيه صورا للممثل الشهير، بدا فيها مرهقاً خلال يوم شاق من التصوير مثلما ذكر التقرير الذى أكد أيضاً أنه كان متوجها لاستكمال التصوير.



وكان يستقبله أحد أفراد طاقم الفيلم بسيارة لاصطحابه لإنهاء مشاهد أكشن بالفيلم الذى يتضمن مشاهد قتالية عديدة كعادة أجزائه الثلاثة السابقة.

جدير بالذكر أن الجزء الرابع من فيلم John Wick يتم تصويره داخل العديد من المدن الأوروبية والأفريقية أيضاً، وهو ما يعكس ميزانية ضخمة رصدتها الشركة المنتجة للفيلم لخروجه بأفضل طريقة ممكنة ليوازى نجاحاته السابقة.

وتحدث مخرج العمل تشاد ستاهلسكي، في أبريل من العام الماض، إلى Collider مشيراً إلى أن الفريق الإبداعي للعمل وضع معايير أعلى بكثير للفيلم القادم منذ بدايته وعلى مستوى أعلى من الجزء الثالث، وهو ما آثار حماس عشاق السلسلة الذين ينتظرون الجزء الجديد بفارغ الصبر.