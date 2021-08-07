إيمان العاصى مطربة راب فى فيلم "فارس"

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

تجسد الفنانة إيمان العاصى دور مطربة راب خلال أحداث فيلم "فارس"، للفنان أحمد زاهر، وتتعرض للقتل وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويجسد الفنان الكبير حسين فهمى ضمن أحداث فيلم "فارس"، رجل أعمال ثرى، ولكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس – الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.



وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.