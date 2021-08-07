إليسا تبتعد مؤقتًا عن حسابها على "تويتر": أعصابى تعبت من اللى موجود عليه

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أكدت المطربة اللبنانية إليسا، ابتعادها لفترة مؤقتة عن التواجد عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، بحجة وجود أحداث وصفتها بـ"القرف" و"الهبل"، لافتة إلى أن أعصابها تعبت كثيرًا.



وكتبت إليسا، رسالة لجمهورها قبل تنفيذ قرارها بالابتعاد عن السوشيال ميديا، وذلك فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "صباح الخير جمهورى الجميل.. رح غيب شوى عنكن وبرجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابى من القرف والهبل اللى موجود على تويتر بس سأفتقدكم بالتأكيد وأحبكم جميعا".

اليسا

وكانت النجمة اللبنانية، حرصت مؤخرًا على دعم الأبطال الرياضيين الذين يمثلون لبنان فى بطولة دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا فى العاصمة اليابانية، مشيرة إلى أن وجودهم بمفردهم هناك يجعلنا فخورين بهم بغض النظر عن النتائج.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: "تحية كبيرة مليئة بالاحترام والمحبة لجميع الأبطال الرياضيين اللبنانيين المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، الذين نجحوا بمفردهم دون دعم من أى جهة حكومية، حقيقى وجودكم هناك بمفردكم تجعلنا جميعًا فخورين بكم بصرف النظر عن النتائج".