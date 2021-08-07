شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى وخالد عجاج يشعلان حفل خطوبة نجل محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه "عبد الرحمن" فى حفل عائلى بالساحل الشمالى ضم أهل العروسين، وارتدى العريس بدلة بيضاء كما ارتدت العروس فستانًا أبيض، وارتدى محمد فؤاد ملابس كاجوال.

محمد نجاتى وخالد عجاج يشعلان الخطوبة

وأهدى الفنان محمد نجاتى أغنية بصوته تحمل عنوان بيزنس مان لابن الفنان محمد فؤاد في حفل خطوبته، كما أشعل حفل الخطوبة غناء المطرب خالد عجاج ورقص العرسان على أغنياته.

آخر حفلات محمد فؤاد

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في عيد الأضحي الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.

وشوق محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، وتبعها أغنيات "ليه" و"أحكيلك"، ووعد جمهوره وقتها بطرح كل شهر أغنية على قناته الرسمية.