مارفل تطرح 6 بوسترات لـ"Shang-Chi" قبل عرضه فى سبتمبر المقبل.. صور

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل، البوسترات الدعائية للفيلم المنتظر عرضه "Shang-Chi"، حيث كشفت مارفل عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، عن 6 بوسترات يظهر عليها أبطال الفيلم، وعلقت عليها بـ"شاهد بوسترات الفيلم الجديدة قبل عرضه في 3 سبتمبر".

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، ويطرح الفيلم في السينمات رسميًا يوم 2 سبتمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول السينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

تسعى مارفل من خلال الاعتماد على البطل الصيني إلى تنوع محتواها وجذب الملايين من الصينيين إلى السينمات. الصين تعد أكبر روافد الأرباح للسينما الأمريكية.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الاختيار وقع على المخرج الأمريكى الباكستانى بسام طارق مخرج Mogul Mowgli، لإخراج فيلم Blade من إنتاج Marvel Studios، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ويأتى ذلك بعدما أعلنت استوديوهات مارفل تأجيل بدء تصوير فيلمها الجديد Blade إلى يوليو من العام المقبل 2022، وكان من المقرر فى الأصل أن يبدأ إنتاج الفيلم، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، فى سبتمبر المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يكون الفيلم الجديد Blade من كتابة ستايسى أوسى كوفور، كما أكدت الشركة أنها اختارت تأخير بدء تصوير العمل للعمل بكشل أفضل على السيناريو الجديد.

يذكر أن ماهرشالا على قدم عددا كبيرا من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Free State of Jones" و"Moonlight" و"Go for Sisters"، وغيرهم.

كما كشف الممثل الفائز بجائزة الأوسكار، ماهرشالا، أنه كاد أن يرفض أحد أول أدواره الكبيرة فى فيلم ديفيد فينشر "The Curious Case of Benjamin Button"، عام 2008، بسبب مشهد جنسى فى السيناريو، وأشار على إلى أنه فى بداية مشواره رفض أداء مشهد جنسى مع الممثلة تاراجى بيندا هينسون فى فيلم "The Curious Case of Benjamin Button"، قائلاً: "اتصل بى وكيل أعمالى القديم وقال ماهرشالا ، لقد حصلت على الدور..لكن هناك شيء واحد فقط.. هناك مشهد جنسى واحد بالفعل"، فرد ماهرشالا "أنا لا يمكننى القيام بذلك، أنا مسلم ولا أمارس الجنس المحاكي".