التعليق الأول ل ” صلاح عبد الله ” بعد تعرضه لأزمة قلبية

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 11:52 صباحاً - أجرى الفنان ” صلاح عبد الله ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” محمد الباز ” في برنامجه آخر النهار كشف من خلالها عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا بعد إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى .

فأشار صلاح عبد الله إلى أنه كان قد شعر بآلام في منتصف الصدر من ناحية اليسار والتي شعر بها في كتفه الأيمن وظهره مما دفعه إلى الاتصال بالطبيب ” حسام موافي ” الذي أخبره بضرورة أن يقوم بإجراء أشعة .

وتابع : ” اتصلت بهيثم جوز بنتي وقولته الحقني أنا حاسس بأعراض ذبحة قالي متعملش أي حاجة متتحركش 5 دقايق وهكون عندك .. جينا وأخدنا الاجراءات وطلع فيه 3 شرايين محتاجين دعامات واتعملت الدعامات وكل الاجراءات الطبية المطلوبة ” .

وأضاف صلاح عبد الله : ” عشت يوم صعب جدا أو يوم ونص مش قادر أنام خالص مش قادر أخد نفسي حالة من النهجان غريبة جدا ” .

كما وجه الفنان صلاح عبد الله الشكر لكل من دعا له حيث ساعدته تلك الدعوات على تجاوز أزمته .

وكانت المذيعة ” دنيا صلاح عبد الله ” إبنة الفنان المصري قد أعلنت عن تعرض والدها لأزمة قلبية فنشرت صورة وهي تمسك بيده وكتبت في تعليقها عليها : ” سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبد الله ” .

وتابعت : ” أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل .. دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن ” .