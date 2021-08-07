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كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 11:52 صباحاً - أجرى الفنان ” صلاح عبد الله ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” محمد الباز ” في برنامجه آخر النهار كشف من خلالها عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا بعد إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى .
فأشار صلاح عبد الله إلى أنه كان قد شعر بآلام في منتصف الصدر من ناحية اليسار والتي شعر بها في كتفه الأيمن وظهره مما دفعه إلى الاتصال بالطبيب ” حسام موافي ” الذي أخبره بضرورة أن يقوم بإجراء أشعة .
وتابع : ” اتصلت بهيثم جوز بنتي وقولته الحقني أنا حاسس بأعراض ذبحة قالي متعملش أي حاجة متتحركش 5 دقايق وهكون عندك .. جينا وأخدنا الاجراءات وطلع فيه 3 شرايين محتاجين دعامات واتعملت الدعامات وكل الاجراءات الطبية المطلوبة ” .
وأضاف صلاح عبد الله : ” عشت يوم صعب جدا أو يوم ونص مش قادر أنام خالص مش قادر أخد نفسي حالة من النهجان غريبة جدا ” .
كما وجه الفنان صلاح عبد الله الشكر لكل من دعا له حيث ساعدته تلك الدعوات على تجاوز أزمته .
وكانت المذيعة ” دنيا صلاح عبد الله ” إبنة الفنان المصري قد أعلنت عن تعرض والدها لأزمة قلبية فنشرت صورة وهي تمسك بيده وكتبت في تعليقها عليها : ” سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبد الله ” .
وتابعت : ” أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل .. دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول ل ” صلاح عبد الله ” بعد تعرضه لأزمة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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