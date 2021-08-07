والد بريتني سبيرز يرفض محاولات استبعاده من الوصاية على ثروة ابنته

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

رفض والد المغنية بريتني سبيرز يوم الجمعة محاولات استبعاده من الوصاية على ثروة ابنته وقال إنه جرت في الآونة الأخيرة مناقشات بشأن ما إذا كان سيتم وضع سبيرز مرة أخرى في منشأة للصحة النفسية للتقييم.



وقال جيمي سبيرز في وثائق المحكمة إن جودي مونتجمري، المسؤولة عن الشؤون الشخصية والطبية للمغنية، اتصلت به في أوائل يوليو للتعبير عن قلقها من أن سبيرز لا تتناول أدويتها بشكل صحيح.

وأضاف "شعرت السيدة مونتجمري أن السيدة سبيرز تخرج عن نطاق السيطرة".

وقال جيمي سبيرز إن مونتجمري طرحت خيارات محتملة بما في ذلك استخدام بند في قانون ولاية كاليفورنيا يسمح باحتجاز الشخص للتقييم النفسي إذا تم اعتباره خطرا على نفسه أو على الآخرين.

وألقت سبيرز (39 عاما) كلمة علنية مثيرة للعواطف في يونيو أمام محكمة لوس أنجلوس التي تنظر في قضية الوصاية واصفة الوصاية بأنها أمر مسيء وقالت إنها تريد العودة إلى حياتها الطبيعية.

وتم فرض وصاية بأمر قضائي على سبيرز عام 2008 بعد إصابتها بانهيار نفسي لم يتم الكشف عن طبيعته.

وكان محاميها قد تقدم في الشهر الماضي بطلب رسمي لجيمي سبيرز للتخلي عن دوره كوصي على ممتلكات ابنته قائلا إن وجوده في حياتها كان ضارا.

وقال محامي مونتجمري يوم الجمعة إن لديها مخاوف بشأن الصحة النفسية لسبيرز لكن والدها أساء تفسير محادثتهما.

وأضاف في بيان صدر ردا على وثائق المحكمة أن مونتجمري لم تبلغ في أي وقت السيد سبيرز أن بريتني سبيرز مؤهلة حاليا لاحتجازها للتقييم النفسي. وقال البيان إن مونتجمري تعتقد أن وجود والدها كوصي كان له "تأثير خطير" على الصحة النفسية للمغنية.