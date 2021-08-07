ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى وتستكمل العلاج في منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى الذي كانت تعالج به، وعادت إلى منزلها، لاستكال العلاج به، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية بشكل نسبي خلال الأيام الماضية ما جعل الاطباء يوافقون على خروجها.

ويرافق ياسمين في بيتها طاقم تمريض لمتابعة حالتها، مع زيارة أحد الاطباء لها بشكل متكرر لمتابعة حالتها، ولا تزال الزيارات ممنوعة عنها إلى الآن.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن مغادرة زوجته ياسمين عبدالعزيز للمستشفى، لافتاً إلى أنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف طبي، وذلك بعد تحسن حالتها بشكل نسبي خلال الأيام الماضية.

يذكر أن ياسمين خضعت لعملية جراحية تضاربت حول طبيعتها الأقاويل، كما تردد حوث خطأ طبي خلال اجراءها تسبب لها في مضاعفات خطيرة.

وكانت آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد.