بالصور – عقد قران رحمة رياض وألكسندر علوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة العراقية رحمة رياض الجمهور بالاحتفال بعقد قرانها على الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم، عقب مرور قرابة 3 أشهر على خطبتهما التي جرت في مايو الماضي.

وكشفت نعمة رياض شقيقة رحمة عن صورةٍ جمعت العروسين في حفل عقد قرانهما، وذلك عبر حسابها في “انستغرام”، وتركت تعليقاً قالت فيه: “سبع سبعات.. عقد قران”.

وشاركت رحمة رياض، عبر خاصية “ستوري” في “انستغرام”، صورةً جمعتها بزوجها، مكتوباً عليها: “عقد قران الفنانة رحمة رياض والفنان ألكسندر علوم”.

وبعدها شاركت نعمة الجمهور مقاطع فيديو، جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعلٍ واسع، إذ ظهرت رحمة مع زوجها خلال إطلالتهما على الحضور ومقابلتهما بالتصفيق والزغاريد والورود وأهازيج الأفراح.

كما شاركت نعمة صورة شقيقتها وزوجها وعلّقت: “عقد قران أختي وحبيبتي”، بينما قالت في تعليقها على الفيديو: “مبروك يا روحي”.

وفي مايو الماضي، فاجأت رحمة رياض الجمهور بالكشف عن خطوبتها، وذلك من خلال صورة نشرتها في “انستغرام”، ظهرت فيها ممسكة بيد خطيبها ألكسندر علوم، واكتفت بالتعليق قائلة: “باركولي”، من دون أن تضيف أيّ تفاصيل أخرى، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة رحمة بالخطوبة حينها.