“ضمادة” شكران مرتجى تُثير التساؤلات.. وتكشف عن مرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة السورية شكران مرتجى بعض التساؤلات لدى الجمهور في أحدث ظهورٍ لها، من خلال صور نشرتها عبر حسابها في “انستغرام”، حيث ظهرت وفي يدها ضمادة طبية تسببت في بعض القلق.

وفي التفاصيل، فقد وثَّقت شكران مرتجى ورشة إعداد الشخصيات التي بدأتها مع طلابٍ جُدد، للعمل على إبراز المواهب التي ترغب في التمثيل، لكن- ومع تفاعلها- ظهرت الضمادة محل التساؤلات.

ومن خلال التعليقات ترك متابع يدعى كامل الأسمر، وهو نائب رئيس إدارة البيانات والمجتمع في منصة “هب 71″، تعليقاً قال فيه: “سلامات شو صاير لإيدك”، لترد شكران مرتجى بالكشف عن مرضها المُتسبب في ظهورها بالضمادة.

وكتبت شكران مرتجى، قائلةً: “معي التهاب مفاصل وأعصاب كل فترة بتتعب إيدي لا تقلق”، فيما تفاعل متابعون مع الصور وتعليق شكران مرتجى، متمنين لها الشفاء والسلامة.

وشاركت الفنانة السورية شكران مرتجى مجموعةً من الصور مع جمهورها عبر حسابها في “انستغرام”، وثَّقت من خلالها ورشة إعداد الشخصيات التي بدأتها مع طلابٍ جُدد، للعمل على إبراز المواهب التي تُحب التمثيل ولديها طاقة الاستمرار، على أمل الاستفادة من خبراتها في إعداد جيل جديد للساحة الفنية.

وظهرت شكران مرتجى في الصور وهي تتفاعل مع الحاضرين للورشة؛ إذ كانت تقوم بتوجيههم والعمل على تحسين الأداء، فيما جلس الجميع ينصت إليها للحصول على خبراتها.

وردَّت شكران مرتجى، بتلك الصور، على من يدعي أنّها أجرت عمليات تجميلية أو تعتمد على المكياج بشكلٍ كبير؛ كي تُغيّر شكلها، في إشارة إلى أنّها تظهر في تلك الصور على طبيعتها من دون مكياج، كما حسمت الحديث بشأن ادعاءات إجرائها عمليات تجميلية.

وكتبت شكران مرتجى، قائلةً: “بلشنا ورشة إعداد الشخصيات والأنماط والكاركتر مع طلاب جدد ومجموعة جديدة يملؤني ويملؤهم الشغف.. جماعة المكياج والتجميل تفضلوا ولا هي الصور ما بتشوفوها”.