الوصي على بريتني سبيرز ما زال قلقاً على صحتها النفسية.. لا تتناول أدويتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: رفض والد المغنية بريتني سبيرز يوم الجمعة محاولات استبعاده من الوصاية على ثروة ابنته وقال إنه جرت في الآونة الأخيرة مناقشات بشأن ما إذا كان سيتم وضع سبيرز مرة أخرى في منشأة للصحة النفسية للتقييم.

وقال جيمي سبيرز في وثائق المحكمة إن جودي مونتغمري، المسؤولة عن الشؤون الشخصية والطبية للمغنية، اتصلت به في أوائل تموز للتعبير عن قلقها من أن سبيرز لا تتناول أدويتها بشكل صحيح. وأضاف “شعرت السيدة مونتجمري أن السيدة سبيرز تخرج عن نطاق السيطرة”.

وقال جيمي سبيرز إن مونتغمري طرحت خيارات محتملة بما في ذلك استخدام بند في قانون ولاية كاليفورنيا يسمح باحتجاز الشخص للتقييم النفسي إذا تم اعتباره خطراً على نفسه أو على الآخرين.

وألقت سبيرز (39 عاماً) كلمة علنية مثيرة للعواطف في حزيران أمام محكمة لوس أنجلوس التي تنظر في قضية الوصاية واصفة الوصاية بأنها أمر مسيء وقالت إنها تريد العودة إلى حياتها الطبيعية.