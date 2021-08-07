سلاف فواخرجي تغني “بنت الجيران” وتكشف عن عادة لديها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: ظهرت النجمة السورية سلاف فواخرجي وهي تغني برفقة زوجها المخرج والفنان وائل رمضان أمام مجموعة من الأطفال الذين تفاعلوا معها ومع غنائها.

ونشرت سلاف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو وهي تقدم أغنية “بنت الجيران” برفقة زوجها دون أن تكشف عن المناسبة بينما كشفت عن عادة تتبعها وهي تغيير كلمات الأغاني. about:blank

وقالت سلاف في تعليقها على الفيديو: ” بنت الجيران .. عندي عادة تغيير كلمات الاغاني عموما وممكن تغيير اللحن احيانا …بس مو لهي الدرجة …معلش اول مرة بغني هالغنية ..”.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل جمهور سلاف ومتابعيها الذين أكدوا على جمال حضورها.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم تعلن سلاف عن مشاريعها للموسم المقبل حيث أنها تقرأ عدداً من النصوص في مصر وأخرى في سورية. بينما كانت قد أنهت قبل مدة تصوير الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” برفقة النجم أيمن زيدان والذي سيعرض في رمضان 2022 بينما عرض موسمه الاول في رمضان الماضي.