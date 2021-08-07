التحقيق مع عمر كمال بسبب لفظ سيء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدرس نقابة الموسيقيين فتح تحقيقاً عاجلاً مع المطرب عمر كمال بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتفوه بلفظ خارج أثناء أدائه إحدى أغانيه، وذلك في إحدى حفلاته الغنائية بالساحل.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من كمال، متسائلين عن موقف نقابة المهن الموسيقية من الواقعة، لكن علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أكد في تصريحات صحافية اتجاه النقابة لفتح تحقيق مع «كمال»، مضيفا: “بمجرد انتشار الفيديو، عمر جالنا مقر النقابة من نفسه علشان يوضحلنا حقيقة اللي حصل”.

وأضاف: “عمر قال إن الفيديو اتصور في حفلة عملها من سنتين في المريوطية وكان بيهزر مع صحابه، فقال اللفظ الخارج اللي تم تداوله في الفيديو”.

وأكمل: “لكن سيتم فتح تحقيق بالواقعة يوم الأحد المقبل وسيتم الاستماع إلى كل أقواله ومبرراته، والنقابة ستحقق في الأمر وتتخذ اللازم تجاه مابدر منه”.