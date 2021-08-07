محمد فؤاد يحتفل بخطوبة نجله بغياب النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفل النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه عبد الرحمن على فتاة من خارج الوسط الفني.

أقيم الحفل في الساحل الشمالى وسط حضور أهل العروسين وعدد من الأصدقاء والفنانين.

وارتدى العريس بدلة بيضاء، كما ارتدت العروس فستانًا أبيض، وظهر فؤاد بقميص “زهري” ، وغنى لنجله وخطيبته.

يذكر أن آخر أعمال فؤاد أغنية “أحكيلك” تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلاته مؤخراً بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها “كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق”، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.

وشوق فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه “الحفلة”، وتبعها أغنيات “ليه” و”أحكيلك”، ووعد جمهوره وقتها بطرح كل شهر أغنية على قناته الرسمية.