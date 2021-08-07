فنان مصري يفتح النار على روبي ويهاجم صوتها: “نشاز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم الفنان المصري حلمي عبد الباقي المطربة روبى وانتقد ضمها إلى نقابة الموسقيين .

ونشر عبد الباقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”فيديو لها من حفل غنائي سابق ، وعلق قائلا: “اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم”.

وأضاف: “أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان، عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده”.

واختتم: “سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي”.

يذكر أن عبد الباقي طرح مؤخرا أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “بعتذر لك” من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتنتمي إلى طبيعة الأغاني الرومانسية التي تنصف المرأة، حيث تدور قصتها حول الشخص الذي يعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له.